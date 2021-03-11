Facebook adresindeki Uğur İnan Atmaca'nın 26 Mayıs 2020 tarihlive 21.57 zaman dilimindeki paylaşımları incelendiğinde ayrıntıları raporda belirtildiği üzere, Dila @Dilakoyurga rumuzlu gözüken kullanıcı ve Halil Arda isimli kullanıcının paylaşım ekran görüntülerinde yazılan içeriklere sinirlenerek, bu içeriklerin ekran görüntülerini paylaşarak bu görüntülerin altına, Uğur İnan Atmaca @uginat isimli twitter kullanıcı profil hesabının profil sayfasında herkese açık olan ekran görüntüsünde, 26 Mayıs 2020 tarihinde, "Aynı zihniyet işbaşında" 11/03/2020 tarihinde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda İzmir savcılık nezninde şikayette bulunduk. Demek ki @herkesiçin CHP'de aday olmak için @RTErdoğan RECEP Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek gerekiyor.#Ahlaksızsınız @KSUREKLİ@AVHAMZADAĞ@MatillaKaya@Akparti@samiltayyar27" şeklinde paylaşımında bulunduğu…

"#Ahlaksızsınız başlığı altında yaptığım paylaşım ile ilgili Yüce Mahkemece hakkımda toplamda, 186 gün adli para cezasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmama ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup. 10 Mart 2021 tarihinde karar tebligat için tarafıma yollanmıştır. Yüce Mahkemece verilen ceza ile ilgili tebligat sonrası 7 günlük itiraz sürem bulunmaktadır. Adli süreç devam etmekte olup karara itiraz hakkımı kullanacağım. Yargı süreci devam ederken bazı basın yayın organlarına almış olduğum kesinleşmemiş ceza ile ilgili haksız ve hukuka aykırı haber yapılmış ve sanki Ceza kesinleşmiş gibi bir hava yaratılarak hakkımda itibar zedeleme kampanyası başlatılmıştır. Bu konuda ilgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacağım.

Hukukun üstünlüğüne inanan, bu ilkelere sadakatle bağlı olan biriyim. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gerçeklerin ortaya çıkması için hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Doğru bildiğim bu haklı davamda, sonucu ne olursa olsun 'Bedel ödemeye her daim hazır ve nazırım'"