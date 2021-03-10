10 Mart 2021, Çarşamba
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Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

Elazığ'dan 'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 () personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Hareket Tabur Komutanlığı'ndan yola çıkan 215 komandoyu taşıyan 6 otobüs, İslahiye'ye ulaştı.

Hatay yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco bölgesinde görevlendirileceği öğrenildi.

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