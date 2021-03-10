Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
Elazığ'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Hareket Tabur Komutanlığı'ndan yola çıkan 215 komandoyu taşıyan 6 otobüs, İslahiye'ye ulaştı.
Hatay yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco bölgesinde görevlendirileceği öğrenildi.