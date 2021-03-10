10 Mart 2021, Çarşamba
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Türkiye - Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve heyetlerinin 62. tur istikşafi görüşmelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin 'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmeler'in bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina'da yapılacaktır.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Türk yetkililerden edinilen bilgiye göre, iki ülke heyetleri Atina'da bir araya gelecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz'de bulunan sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016'ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti.

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