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Son dakika: Ankara'da PKK kuryelerine operasyon

Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri 'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı.  Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Ankara'da PKK kuryelerine operasyon

Başkent 'da terörle mücadele ekipleri PKK'nın şehir yapılanmasına darbe indirdi.

Örgüt adına kuryelik ve işbirlikcilik yapan 3 kişi başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslerinde yakayı ele verdi.

PKK'nın 3 örgüt kuryesi ekipler tarafından emniyete götürülürken zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Ayrıca evlerden birinde de av tüfeği bulundu.

PKK kuryelerine operasyon PKK KURYELERİNE OPERASYON

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