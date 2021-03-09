Son dakika: Ankara'da PKK kuryelerine operasyon
Son dakika haberi... Terörle mücadele ekipleri Ankara'da sabah saatlerinde yaptığı operasyonla, PKK'nın 3 kuryesini kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.
GÜNDEM A Haber
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Başkent Ankara'da terörle mücadele ekipleri PKK'nın şehir yapılanmasına darbe indirdi.
Örgüt adına kuryelik ve işbirlikcilik yapan 3 kişi başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslerinde yakayı ele verdi.
PKK'nın 3 örgüt kuryesi ekipler tarafından emniyete götürülürken zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, dijital materyallar ve örgütsel kitaplar ele geçirildi.
Ayrıca evlerden birinde de av tüfeği bulundu.