Son dakika: Bingöl'de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Mart AFAD son depremler
Bingöl'de deprem... Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.20'de yerin 7.30 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 9 Mart son depremler listesi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bingöl'ün Merkez ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 11.20'de yerin 7.30 kilometre altında geçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (9 MART 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.09 10:18:17 38.0373 32.7827 0.0 -.- 1.2 -.- CENGILTI-KARATAY (KONYA) İlksel
2021.03.09 10:01:02 38.9665 26.1528 5.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 09:40:52 36.5403 28.7065 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.09 09:39:13 36.5382 28.7045 11.7 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.03.09 07:54:17 38.6365 30.7032 12.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.09 07:30:29 34.0527 26.0312 5.5 -.- 4.3 4.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 06:33:09 37.8280 26.7355 14.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.09 05:40:36 37.8903 27.2407 10.8 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 05:35:04 38.0530 27.1385 5.3 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.03.09 05:30:29 37.0757 27.9345 8.8 -.- 2.1 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.09 05:15:08 39.0013 26.0648 11.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 04:37:47 37.1652 28.8155 15.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2021.03.09 04:26:46 37.6917 27.1217 9.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 04:04:13 37.8220 26.6643 13.2 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 03:51:57 36.4043 27.5950 3.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 03:48:02 36.8722 28.0727 18.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.09 02:51:46 38.9017 25.8358 9.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.09 02:31:45 38.6230 31.6428 15.7 -.- 1.3 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA) İlksel
2021.03.09 02:13:56 37.8558 26.9375 11.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 02:09:40 37.0038 29.4312 1.1 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2021.03.09 02:08:24 39.1353 29.4428 7.8 -.- 1.4 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.03.09 01:37:31 37.8922 26.8810 6.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 01:22:53 39.0043 26.1265 14.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.09 00:18:07 37.8197 37.4478 7.5 -.- 2.2 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel