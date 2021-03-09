Son dakika: Bingöl'de deprem! Çevre illerde de hissedildi! 9 Mart AFAD son depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Bingöl'ün Merkez ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 11.20'de yerin 7.30 kilometre altında geçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.