09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'nin 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tarihi cevap

İYİ Parti'nin 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tarihi cevap

sosyal medyadaki resmi hesabından Başkan 'ın bir konuşmasındaki dil sürçmesini paylaşarak 'nın kurmaya hazırladığı yalan ile mücadele platformu ''yu kötülemeye kalktı. Başkanı da İYİ Parti'nin trollerinin videosunu alıntılayarak, 'in dilinin sürçtüğü anları paylaştı. İşte İYİ Parti'nin küçük duruma düştüğü o cevap...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2021
ABONE OL
İYİ Parti'nin 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tarihi cevap

, özellikle gençlerin akıllarını bulandırmak için sosyal medya üzerinden yaptığı manipülatif paylaşımı 'in başını yaktı.

İYİ PARTİ "DOĞRU MU" PLATFORMUNU İTİBARSIZLAŞTIRMAK İSTEDİ

geçtiğimiz ay resmi hesabından, "İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak." ifadeleriyle platformunun açıklama linkini ekleyerek tanıtımını yapmıştı.

"HAKİKAT MÜCADELEMİZİN GÜÇLÜ AYGITLARINDAN BİRİ OLACAK"

Platformun test aşamasında olduğunu belirten Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." demişti.

İYİ Parti'in Twitter'daki resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nın söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Parafraks (Freud Sürçmesi): "Davranışlarımızın tümünün gerçek kaynağı olan bilinçaltımızın konuşma dilimizde kendini göstermesi." Lügatınıza yeni bir sözcük katmak istedik... @iletisim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabası İYİ PARTİ'DEN 'DOĞRU MU?' PLATFORMUNU KÖTÜLEME ÇABASI

İYİ Parti'nin resmi hesabını yöneten trollerin hazırladığı videoda Başkan 'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" münasebetiyle grup toplantısındaki konuşmasında "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü"nden demek isterken, "25 Kasım Kadına Karşı Mücadele Günü" dediği anların görüntülerini paylaşarak dalga geçmek istedi.

ONLAR BİR TUZAK KURDULAR...

İYİ Parti'nin asıl amacıysa topluma yanlış bilgi veren ve tarafından fonlanan terör ve muhalefet medyasının yalanlarıyla mücadele etmek için kurulacak olan "Doğru Mu" platformuydu.

Sosyal medyada kurulan tuzak, İYİ Partililerin ellerine böyle bulaştı....

FAHRETTİN ALTUN'DAN EFSANE CEVAP

İletişim Başkanı söz konusu trollerin hazırladığı videoyu "Her zaman @iletisim üzere olalım..." sözleriyle.alıntılıyarak, Meral Akşener'in dilinin sürçtüğü görüntülerdeki, "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu." ifadelerini paylaştı.

letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap LETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN İYİ PARTİ'YE TOKAT GİBİ CEVAP

Akşener, bundan 3.5 yıl önce partisinin 'te düzenlenen grup toplantısındaki konuşmasının son bölümünde gafa imza atmıştı. Milletin şaşmaz ferasetiyle AK Parti'yi kurduğunu söyleyen Akşener hatasını hemen düzeltse de gafı günlerce dalga konusu olmuştu.

Bir vatandaş Akşener'e, "Allah işte nasıl da doğruları söyletiyor" tepkisini göstermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA