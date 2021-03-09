Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Bükreş'e kritik ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz karşıladı.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.