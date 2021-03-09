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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Bükreş'e kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti 'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı , Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi karşıladı.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Bükreş'e kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.

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