Başörtülü hekime çirkin itham! CHP'li Temel hakaretini böyle savundu!

"CHP'Lİ OLDUĞUMU SÖYLEDİM VE..."

İsmini bilmediğim ve müştekinin yanında bulunan erkek görevli benim sıram gelince ismimi, TC kimlik numaramı ve telefon bilgilerimi sordu. Kendisine söyledim. Devamında erkek şahıs bana hangi parti diye sordu. Bunun üzerine 'Cumhuriyet Halk Partisi' diye karşılık verince müşteki dönerek bana baktı. Göz göze gelince ben kendisine "türban karşıtı bir partlili değilim, rahat olun" diyerek gülümsedim. Müşteki de bana ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim dedi ve karşılıklı gülüştük.