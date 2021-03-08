Marmara Bölgesi'nde yağışlar arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgedeki uzun yıllar şubat ayı ortalaması 68,5 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen yılın şubat ayında 64,7, bu yılın şubat ayında 71,1 milimetre yağış düştü.

Böylece Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığı hesaplandı.

Şubat ayında Marmara Bölgesi'nde yağışlar Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde artış gösterdi. Yağışlar bu yılın şubatında Kırklareli'nde yüzde 46 artarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Marmara Bölgesi'nde yağışlar ocak ayında da yüzde 100'ün üzerinde artış göstermişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Öztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde şubat ayındaki yağışların hem uzun yıllar ortalamasına göre hem de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Ocak ayında da Marmara Bölgesi'nde yağışların arttığını belirten Öztopal, "Ülkemiz ve dolayısıyla da Marmara Bölgesi geçtiğimiz sene meteorolojik bir kuraklık yaşadı. Birçok baraj ve su kaynaklarımızın kurumasının yanında bazılarında da su miktarları önemli derecede azaldı." diye konuştu.

Öztopal, yağışların azalmasının bazı bölgelerde tarımsal kuraklığa da neden olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak Ocak ayının girmesiyle birlikte, Marmara ve civarının arka arkaya almış olduğu yağışlar ve kar nedeniyle de bugün su depolama alanlarımızda doluluk oranlarının yükseldiğini görebilmekteyiz. Önümüz ilkbahar ve bu süreçte de yağış almaya ihtiyacımız var. Şubat ayında Marmara ve civarının yağışlı sistemlerin etkisinde kalması, diğer bölgelerimizde yağışlar azalırken burada yağışların artmasına neden olmuştur. Geçen ay Marmara Bölgesi hariç Türkiye'nin diğer 6 bölgesinde yağışlar azaldı."