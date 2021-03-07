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MSB: Tel Rifat'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş: 07.03.2021 20:41
Güncelleme:07.03.2021 20:44
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

MSB, Tel Rifat bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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