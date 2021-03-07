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İYİ Parti ve CHP arasında çanta krizi! Bu çantanın içinde ne vardı?

'nin kirli çamaşırlarını ortaya seren partisinden istifa ederken, "Bu partinin kurulmasında Belediyesi’nden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar vardır" açıklamasında bulunmuştu. Çanakkale Belediyesi Başkanı sessizliğe bürünürken, CHP ve İYİ Parti arasında çanta krizi de devam ediyor. Milletvekili “Çantalar kimden gelmiş, kimden gitmiş, bu çantaların içinde ne vardı. Kime nasıl ihaleler verildi hangi makamlara getirildi. Bunlara tek tek yanıt vermeliler” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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İYİ Parti ve CHP arasında çanta krizi! Bu çantanın içinde ne vardı?

'den istifa ederken zehir zemberek açıklamalarda bulunan 'ın Belediye Başkanı ile ilgili ortaya attığı "çanta" iddiası şehirde günün konusu oldu. İddialarla ilgili bir açıklama yapan İl Başkanı Naim Makas, "Anlaşıldı ki ortaklık sadece siyasi değilmiş ortaklık tamamen duygusalmış. Başkan bu vahim iddiaları geçiştireceğine tek tek yanıtlamalıdır" dedi.

Ümit Özdağ'ın partisinden istifa ederken yaptığı açıklamaların videosunu paylaşan İl Başkanı Makas, "Bu ortaklık sadece siyasi değilmiş. Ümit Özdağ'ın bu açıklamaları bunu doğrular nitelikte.

Ümit Özdağ partisinde yaşanan olayları kabul edemeyerek onurlu bir davranış gösterip partisinden istifa etti. Umarım Ülgür Gökhan çanta, ihale ve makamları tek tek açıklar ve Çanakkaleleri bu iddialarla karşı karşıya bırakmaz. Buradan görüyoruz ki bu ortaklık tamamen duygusalmış" diye konuştu.

"BU ÇANTALARIN İÇİNDE NE VARDI"
CHP- İyi Parti arasındaki çanta, ihale ve makam iddialarına bir tepki de Milletvekili 'ndan geldi. "Sayın Özdağ'ın iddialarının ardından muhataplardan bir açıklama bekliyoruz diyen İskenderoğlu, "Bu iddialara sadece belediye Başkanının değil, ve İYİ Parti ittifakının da cevap vermesi gerekiyor. Çantalar kimden gelmiş, kimden gitmiş, bu çantaların içinde ne vardı. Kime nasıl ihaleler verildi hangi makamlara getirildi. Bunlara tek tek yanıt vermeliler. Deve kuşu misali kuma başımızı gömmenin hiçbir anlamı yok. Ecdadımızın ve tarihin emaneti Çanakkale'miz bunu hak etmiyor." diye konuştu.

KUNT; "BEN ÇANTA ALMADIM"
İyi Parti Meclis Üyesi ise, "Ben çanta falan almadım. Birileri burada çanta vermiş. Öyle diyor Ümit Özdağ. Başkan birilerine çanta verdi mi? Etti mi? Bilmiyorum." dedi.

İyi Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti! İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ!
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