İşte Bitlis'te helikopterin düşmesine neden olan sis bulutları

Pilotlar, enkaza yaklaşmak için birçok kez deneme yaptı. Yaralıların paletli ambulanslar ile enkaz alanından alındığını öğrenen arama kurtarma ekipleri birliklerine döndü.

Bölgede kazanın yaşandığı günün ertesi günü çekilen fotoğraflarda ise havanın açık olduğu görülüyor. Uzmanlar "Sis olmasaydı çok rahat bir uçuş yapılabilirdi. Başka nedenden kaza olsa bile kurtarma ekipleri bölgeye çok daha rahat bir şekilde ulaşabilirdi" dedi.