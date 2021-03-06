ATA AÖF sınav takvimi 2021: Bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?
ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Eğitimini açıkö��retim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi kayıtlarını tamamladılar. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavların hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvim ile detaylar belli oldu. Peki, ATA AÖF sınav takvimi 2021: Bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte cevaplar...
Açıköğretim üzerinden eğitimine devam eden öğrenciler, geçtiğimiz günlerde bahar dönemi ders kayıtlarını yaptılar. Yeni dönemin başlaması ile birlikte gözler sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından bahar dönemi sınavlarına ilişkin açıklama geldi. Sınavların nasıl gerçekleştirileceği konusunda detaylar belli oldu. Peki, ATA AÖF sınav takvimi 2021: Bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte merak edilenler...
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?
Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruya göre, 2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarının online yapılacak.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı Nisan ayı içerisinde yapılacak. Sınavların hangi gün başlayacağı tam olarak açıklanmadı. Akademik takvimin ilerleyen günlerde güncelleneceği bildirildi.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN SINAV AÇIKLAMASI
ATA AÖF tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Açıköretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) yapılmasına karar verildi.
Vize sınavının Nisan ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Akademik takvim güncellenecektir."
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.
LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.