ATA AÖF sınav takvimi 2021: Bahar dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.

ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.