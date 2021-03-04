04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Son dakika haberine göre , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 'ne () 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Son dakika: Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, "20 bin Kovid-19 aşısını daha KKTC'ye göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

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