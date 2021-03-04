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Van'ın Saray ilçesindeki 4 mahallede okullar koronavirüsten 10 gün tatil edildi!

Son dakika haberine göre... 'ın ilçesine bağlı dört mahallede artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullar 10 gün edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Van'ın Saray ilçesindeki 4 mahallede okullar koronavirüsten 10 gün tatil edildi!

'ın ilçesinde, vaka sayılarının artış göstermesi üzerine filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. İlçenin 4 mahallesinde, 14 yeni vaka tespit edildi. Jandarmanın devriye gezdiği 4 mahalledeki okullar, 10 gün süreyle edildi.



ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile ilçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle Covid-19 vakalarının artması sonrası de , , ve mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi.

Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuranların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.



Yapılan görüşmelerde, testi pozitif çıkanların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar, 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.

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