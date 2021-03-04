Van'ın Saray ilçesindeki 4 mahallede okullar koronavirüsten 10 gün tatil edildi!
Son dakika haberine göre... Van'ın Saray ilçesine bağlı dört mahallede artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullar 10 gün tatil edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.
Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuranların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.
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Yapılan görüşmelerde, testi pozitif çıkanların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı.