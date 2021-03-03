03 Mart 2021, Çarşamba
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kanadalı mevkidaşı Sajjan ile görüştü

Bakanı , Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kanadalı mevkidaşı Sajjan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlikle savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu

İKİLİ VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlikle savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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