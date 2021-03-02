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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör belli oldu

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "Türkiye, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor! İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5’lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör oldu." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor. İmalat sanayi, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) en çok katkı sağlayan sektör oldu" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini bildirdi. İmalat sanayinin, 2020 yılı dördüncü çeyreğindeki yüzde 10,5'lik büyüme ile GSYH'ya en çok katkı sağlayan sektör olduğunu belirten Varank, "En güzel tarafı ise üretimdeki artışın istihdama da yansıması. Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı imalat sanayi istihdamı 325 bin artarak Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 yükselişle 4 milyon 99 bin kişiye ulaştı. Yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 38,7'lik güçlü bir artış gerçekleşti. Bu durum imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi.Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

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