Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrası bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından o anlara ilişkin kareler paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.