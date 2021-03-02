AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi...

AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? gibi sorular, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Dün sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2021 AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. Soru ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'den konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları hakkında da henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.