Koronavirüsle mücadelede örnek il Şırnak! Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan süreci anlattı

Bu başarı kolektif çalışmanın neticesi. Biliyorsunuz yaklaşık 1 yıldır ülkemizde koronavirüsle yoğun bir mücadele veriliyor ve bu mücadele bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilmiş durumda. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleri hepimize pozitif güç ve motivasyon sağladı. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanımızın açıklamaları, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri; bütün bunlar çalışmalarımıza ışık tuttu.

Sadece genelgeyle de kalmadı, Sayın İçişleri Bakanımız bazen ayda birkaç kez bütün mahallelerimizle video konferans yöntemiyle toplantılar yapmak suretiyle hem o genelgelere açıklık getirmek hem de bunun alana yansımasını takip etme hususunda bizlere rehberlik ettiler.

Valilerimiz illeriyle ilgili tecrübe paylaşımında bulundular. Bu da bize büyük katkılar sağladı. İlimizde de bu kolektif anlayışı yerleşik tutmaya çalıştık, başta Sağlık çalışanlarımız sahada oldu.

Henüz daha vakalar görülmemişken biz pandemi kurullarımıza hasta toplamaya başladık. Bizim aslında en yoğun noktalarımızdan birisi olan ve yurdumuzun da en işlek kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısında tedbirlerle işe başladık. Henüz daha vakalar yurdumuzda da ilimizde de görülmemişken orada sahra hastanelerini kurdurduk. Bugüne kadar orada 110.000'in üzerinde vatandaşı veya giriş çıkış yapan kişileri test etme veya taramadan geçirme imkanımız oldu. Orada kaynağında tespit ettiğimiz kişileri anında izolasyonu başlattık.

Filyasyon ekiplerimizi erken zamanda oluşturduk. Bununla da yetinmeyip sahada içinde doktorlarımızın da olduğu mobil ekipleri oluşturduk. Tespitlerimizi yaparken, örneğin bir evde vaka varsa sadece orayı değil, çevresinde bir çap oluşturmak suretiyle oralarda da yoğun taramalar, yoğun tespitler yaptık.

Yurtlarımızda aynı anda 1.500 misafir ağırladığımız oldu. Sadece pozitif vakaları değil, semptomlu, semptomsuz vatandaşlarımızı orada konuk ettik. Toplamda da 300.000'in üzerinde tarama gerçekleştirdik. Tabii bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızla her zaman yakın diyalog içerisinde olmaya gayret ettik. Sahada olmayı önemsedik, dükkanları, mahalleleri, evleri gezmek suretiyle hatırlatmalarda bulundu. Sağ olsunlar Şırnaklı hemşehrilerimiz de duyarlılık gösterdiler. Temizlik kurallarına, maske mesafe kurallarına ve bağlantılı diğer hususlara dikkat ettiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Bütün sağlık çalışanlarımız ve diğer birimlerimiz olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum.