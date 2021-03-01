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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz tutuklandı

Son dakika haberi... soruşturması kapsamında aranan ve 'a kaçmaya çalışırken yakalanan emekli Tuğgeneral , Ankara'da tutuklandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve 'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Cankıymaz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

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Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Cankıymaz, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz ve emekli tuğgeneral Celalettin Çoban ile "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarmıştı.

Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış ve işlemlerin ardından Ankara'ya getirilmişti.

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