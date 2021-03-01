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Hangi illerde kısıtlamalar kaldırıldı? Hangi illerde kafeler açılıyor? İstanbul Ankara ve İzmir'de vakalarda son durum! Mavi sarı turuncu kırmızı kategorideki iller...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile Türkiye’de koronavirüse karşı verilen mücadelede yeni bir dönem başladı. “Yerinde karar” döneminde Türkiye’deki tüm iller 4 farklı kategoriye ayrıldı. İller , , ve risk kategorilerine göre sınıflandırıldı. Peki bir ilin haritada kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk olması neyi ifade ediyor? Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılıyor? Hangi illerde kafeler açılıyor? Hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor? Vaka sayılarına göre normalleşmeye en yakın ve en uzak iller hangileri? , ve ’de son durum ne? A Haber Spikeri ve A Haber Muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında il il son durumu değerlendirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı 'yerinde karar' döneminin başladığını duyururken Türkiye'de her kesimi ilgilendiren çok önemli kararları da canlı yayında açıkladı. A Haber spikeri ve A Haber Muhabiri Lamia Ayhan Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar sonrası il il son durumu değerlendirdi.

İLLER NASIL AYRILACAK?

MAVİ -Düşük Koronavirüs riski: 100 binde 10'un altında vaka görülen iller

SARI-Orta Koronavirüs riski: 100 binde 11-35 arası vaka görülen iller

TURUNCU- Yüksek Koronavirüs riski : 100 binde 36-100 arası vaka görülen iller

KIRMIZI- Çok Yüksek Koranavirüs riski: 100 binde 100'ün üstünde vaka görülen iller.

DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Mardin, , Bitlis, Siirt, , Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari

ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

Manisa, Aydın, Denizli, Bursa, Afyon, Isparta, Eskişehir, , Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

Kırklareli, Tekirdağ, , Kocaeli, Çanakkale, , Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Artvin, Ardahan, Kilis

ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

Edirne,Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR

, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir.

İLLER SINIFLANDIRILDI

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimizi renklere ayırdık. Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir.

HAFTA SONU KISITLAMALARI O İLLERDE KALKTI

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Hafta sonu kısıtlamaları o illerde kaldırıldı! HAFTA SONU KISITLAMALARI O İLLERDE KALDIRILDI!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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