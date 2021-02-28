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Bilişim suçlarından hapis cezasına çarptırılan 4 hükümlü yakalandı

'da, nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Bilişim suçlarından hapis cezasına çarptırılan 4 hükümlü yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapsi cezaları bulunan kişilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından aldıkları 2 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen E.S, M.C.A, N.C.B. ve O.D. yakalandı.

Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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