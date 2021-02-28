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Son dakika: Bakan Selçuk'tan okulların ertelenmesiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Bakan : Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan okulların ertelenmesiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Bakan Ziya Selçuk: Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.

detaylar gelecek...

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