28 Şubat 2021, Pazar
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Sisi'yi eleştirdi ortadan kayboldu! İkinci Cemal Kaşıkçı vakası mı?

Son dakika haberleri... Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel, İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde Uluslararası Kahire Havalimanı'nda gözaltına alındı. Cemal’in tutuklu oğlu Beha el-Cemel olaya ilişkin "Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mısır'daki darbeci yönetimi eleştiren Cemal'in darbeci tarafından 'uyarılmak' için arandığı da ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 28.02.2021
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Sisi'yi eleştirdi ortadan kayboldu! İkinci Cemal Kaşıkçı vakası mı?

üyesi gazeteci Cemal el-Cemel, İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde, iddialara göre Uluslararası Kahire Havalimanı'nda gözaltına alındı ve kendisinin akıbetiyle ilgili bilgiye ulaşılamadı.

22 ŞUBAT'TAN İTİBAREN HABER ALINAMIYOR
merkezli "Arap Organization" sitesinde yer alan habere göre, Cemal'in ailesi, 22 Şubat'ta Uluslararası Kahire Havalimanı'na ulaşmasının ardından gazeteciyle iletişimi kaybetti.

Cemal'in tutuklu oğlu Beha el-Cemel Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Babam artık yoruldu ve Mısır'a geri dönmek istedi. Uluslararası Kahire Havalimanı'na ulaştığı andan itibaren sırra kadem bastı ve kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

DARBECİ SİSİ 'UYARMAK' İÇİN ARAMIŞ
Haberde, Cemal'in 2014 yılında Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme almasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı darbeci 'nin kendisini "uyarmak için" arayarak 20 dakika boyunca konuştuğuna değinildi.

Cemal'in, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından 'ye geldiği biliniyor.

Cemal'in tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI
Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle biliniyordu. ABD Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu açıkladı. ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

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