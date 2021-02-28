Sisi'yi eleştirdi ortadan kayboldu! İkinci Cemal Kaşıkçı vakası mı?

DARBECİ SİSİ 'UYARMAK' İÇİN ARAMIŞ

Haberde, Cemal'in 2014 yılında Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde ülkede yönetim şeklini eleştiren bir makale kaleme almasından sonra Mısır Cumhurbaşkanı darbeci Sisi'nin kendisini "uyarmak için" arayarak 20 dakika boyunca konuştuğuna değinildi.

Cemal'in, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye geldiği biliniyor.

Cemal'in tutuklandığını doğrulayan bazı Mısırlı gazeteciler, yetkili makamlara derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik eleştirileriyle biliniyordu. ABD Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu açıkladı. ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.