Meteoroloji'den 3 gün kar yağacak uyarısı! Hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Mart ayı yurdun belli bölgelerinde kar yağışı ile başlayacak. Yapılan 5 günlük açıklamada kar yağacak iller açıklandı. Meteoroloji, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularına yanıt verdi. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mart ayının ilk haftası için birçok ile kar uyarısı yaptı. Yurgun bir bölümünde güneşli hava beklenirken, bazı bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışının olacağı ifade edildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
MART KAR İLE BAŞLAYACAK
Mart ayı yurdun belli bir bölümünde yağışlı, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir başlangıç yapacak. Marmara ve Karadeniz'de Mart'ın 1'i için yağmurlu bir hava bekleniyor. Bulu, Karabük ve Kastamonu'da ise gece kar yağışının başlayacağı ifade edildi.
KAR DEVAM EDECEK
Mart'ın 1'inde Doğu'da başlayacak kar yağışı, ikinci gün sadece Bitlis, Van ve Hakkari'de devam edecek. Türkiye'nin Batı'sına gelindiğinde ise Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı'da kar yağışı görülecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de yağmurlu hava devam edecek.
GÜNEŞ GELİYOR KAR DOĞU'DA KALACAK
Marmara ve Karadeniz'in büyük bölümünde yağışlı hava Mart'ın 3'ünde sona erecek. Karadeniz'de kar yağışı sadece Artvin'de görülecek. Doğu'da ise Iğdır, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Van ve Muş'ta görülecek. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava güneşli olacak.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.