Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine MHP'den yanıt

"MHP'NİN BAŞINA GEÇMEK ŞEREFTİR"

Perinçek, Pamuk'un "Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözleri üzerine, "MHP'nin başına geçmek şereftir.

MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika'ya karşı duruyor, onun için MHP'nin başında olmak bir suç değil" dedi.