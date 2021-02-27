Resmi açıklama: Pazartesi okullar açılacak mı? İstanbul ve Ankara'da 1 Mart'ta yüz yüze eğitim olacak mı?

İstanbul ve Ankara'da pazartesi okullar açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında online eğitime devam eden öğrencilerin yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili detaylar belli oldu. Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacağı bildirilmişti. Peki, pazartesi okullar açılacak mı? İstanbul ve Ankara'da 1 Mart'ta yüz yüze eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...

1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

MEB, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere salgın koşuluna göre 2 Mart'ta yüz yüze eğitim başlayacak.