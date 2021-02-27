TÜRK SİYASİ TARİHİNE DAMGASINI VURMUŞTUR

Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Necmettin Erbakan'ı bir kez daha rahmet ve özlemle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Yaşanabilir Türkiye teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. Hocamız, gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54'üncü hükümetin başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.