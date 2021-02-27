Son dakika: İstanbul'da Yenibosna'da tabur gözetleyen teröristin eylem haritası çıktı! Şok detaylar

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikteki ifadesinde güvenli olduğunu düşündüğü için karakola yakın otobüs durağında yatmak istediğini ancak bu sırada köpeklerin saldırısına uğradığı için ağaca tırmandığını anlattı. İfadesinin ardından terör örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevinne gönderildi.