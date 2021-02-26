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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli Görü�� hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında anılıyor Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan vefatının 10'uncu yılında anılıyor
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 27 Şubat 2011'de vefat eden eski Başbakan Necmettin Erbakan, 12 Ekim 1969'daki seçimde Konya'dan bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında 42 yıl geçirdi. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı. Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bir süre Fatih Erbakan ve camideki görevli imam hatiplerle sohbet etti. Peki, Necmettin Erbakan kimdir? Hangi yeniliklere imza attı? İşte
Necmettin Erbakan'ın hayatı... Giriş Tarihi: 26.02.2021 23:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 00:19
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen ve akşam namazı sonrası başlayan programın açılışında yaptığı konuşmasında, anmayı hazırlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
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Merhum Erbakan'ın yıllarca mücadele ettiği, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduklarını hatırlatan Erbakan, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun." dedi.
Hazırlanan programda merhum Erbakan'ın özelliklerini, güzel hasretlerinden de bahsedilmesi gerektiğine değinen Fatih Erbakan, şunları söyledi:
"Bir defa hidayeti ve ilmi, kendi bünyesinde birleştiren bir insandı. Hidayet ve ilim en üst seviyede bir kimsede olduğu zaman o insana Cenab-ı Allah feraset nimetini bahşediyor. Bu nedenle ferasetiyle yıllar boyu hem milletimize hem de bütün İslam alemine adeta bir pusula vazifesi görmüş, yön göstermiş bir kimseydi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun."
Necmettin Erbakan'ın sadece feraset özelliği değil, aynı zamanda dirayeti, merhameti, nezaketiyle de bütün insanlara örnek olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Aynı zamanda cesaretiyle de bütün insanlara örnek olan bir şahsiyetti. Yine bugün bütün milletimizin de ifade ve tasdik ettiği gibi iş başına geldiği zaman adaleti ve bereketi tesis eden, hakim kılan bir devlet adamı, lider olarak nam salmıştı." diye konuştu.