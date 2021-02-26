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Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu
Son dakika haberleri... Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.