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Son dakika: İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu

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Giriş: 26.02.2021 09:18
Güncelleme:26.02.2021 09:24
Son dakika haberleri... Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Esenyurt ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda PKK operasyonu İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

Helikopter destekli PKK operasyonu
Helikopter destekli PKK operasyonu
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