İstanbul'da dev “bonzai” operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dev bir operasyon daha gerçekleştirdi. İlçede Gültepe ve Telsizler Mahallesi'nde bir şahsın sürekli olarak farklı kişiler kullanıp araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.