25 Şubat 2021, Perşembe
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika haberleri... , 3 FETÖ militanının yakalandığını açıkladı. MSB tarafından yapılan duyuruda, "'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" denildi.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi."

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