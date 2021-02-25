Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 3 FETÖ militanının yakalandığını açıkladı. MSB tarafından yapılan duyuruda, "Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;
"Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi."