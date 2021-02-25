Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi! Dünyaya tatbikat dersi

A Haber muhabiri Vural Efecik, tatbikat hakkında önemli bilgiler verdi. Efecik yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerine Bağlı 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri, İHA/SİHA, Anfibi Deniz Piyade Birlikleri ile SAT ve SAS görev timleri tatbikatta yer alacak." şeklinde konuştu.

Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nden tatbikata katılacak birlikler hakkında da açıklamalarda bulunan Efecik, "Genel Maksat ve Taarruz helikopterleri, F-16 ve F-4 uçakları da tatbikatta bulunacak. Dev tatbikat toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter görev alacak" dedi.