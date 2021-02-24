FETÖ'cü Boydaklar için harekete geçildi! Nasıl Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'una sahip oldular?
FETÖ'den yargılanan eski Boydak Holding yöneticileri Memduh Boydak, Hacı Boydak ve Şükrü Boydak'ın Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki yüzde 10'luk hisselerine sahip. Bu hisseler için Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Boydak Ailesi bankayı sattığında para HSBC Bank'ta Mustafa Boydak'ın hesabına yattı. HSBC ise istenen belgeleri vermedi.
Hain FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden biri de Kayseri merkezli Boydak Holding'ti. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan şirket yöneticileri Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Şükrü Boydak hala cezaevinde. Ancak Boydaklarla ilgili ilginç bir durum gündeme geldi. Daha önce Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'luk hissesine sahip olan bu iç ismin bankada ortaklıkları hala sürüyor.
Daha önce bunu sık sık gündeme getiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili yeni gelişmeyi yazdı:
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"
"Defalarca yazıp çizdim. Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar'ın Türkiye Finans'taki hisseleri için harekete geçildi. Erciyes Anadolu Holding tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusu neyi içeriyor?
"DELİLLERİ KARARTAN HSBC'YE SORUŞTURMA YAPILMASI TALEP EDİLİYOR"
Mustafa Boydak, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Bekir Boydak, Yusuf Boydak, Murat Bozdağ, Halit Bayhan hakkında ihbarda bulunuluyor. Bu kişilerin gerçek hissedar olmamasına rağmen bedelsiz olarak hisselerini eş ve çocuklarına devrettiği anlatılıyor.
Ve söz konusu kişilerin şahsi mal varlıkları, para, gayrimenkul ve şirket hisselerinin müsaderesi isteniyor. O dönemde delilleri kararttığı iddia edilen HSBC'yle ilgili soruşturma yapılması, Türkiye Finans'taki Boydak hisseleri için kayyum atanması talep ediliyor."
YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...