24 Şubat 2021, Çarşamba
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FETÖ'cü Boydaklar için harekete geçildi! Nasıl Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'una sahip oldular?

FETÖ'den yargılanan eski Boydak Holding yöneticileri , ve 'ın Katılım Bankası'ndaki yüzde 10'luk hisselerine sahip. Bu hisseler için tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Boydak Ailesi bankayı sattığında para Bank'ta Mustafa Boydak'ın hesabına yattı. HSBC ise istenen belgeleri vermedi.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021
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FETÖ'cü Boydaklar için harekete geçildi! Nasıl Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'una sahip oldular?

Hain FETÖ'nün en büyük maddi destekçilerinden biri de merkezli Boydak Holding'ti. 15 Temmuz sonrası gözaltına alınan şirket yöneticileri , ve hala cezaevinde. Ancak Boydaklarla ilgili ilginç bir durum gündeme geldi. Daha önce Katılım Bankası'nın yüzde 10'luk hissesine sahip olan bu iç ismin bankada ortaklıkları hala sürüyor.

Daha önce bunu sık sık gündeme getiren Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, konuyla ilgili yeni gelişmeyi yazdı:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"
"Defalarca yazıp çizdim. Nihayet Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden Boydaklar'ın Türkiye Finans'taki hisseleri için harekete geçildi. tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Suç duyurusu neyi içeriyor?

"DELİLLERİ KARARTAN HSBC'YE SORUŞTURMA YAPILMASI TALEP EDİLİYOR"
Mustafa Boydak, Hacı Boydak, Memduh Boydak, Şükrü Boydak, , , , hakkında ihbarda bulunuluyor. Bu kişilerin gerçek hissedar olmamasına rağmen bedelsiz olarak hisselerini eş ve çocuklarına devrettiği anlatılıyor.

Ve söz konusu kişilerin şahsi mal varlıkları, para, gayrimenkul ve şirket hisselerinin müsaderesi isteniyor. O dönemde delilleri kararttığı iddia edilen 'yle ilgili soruşturma yapılması, Türkiye Finans'taki Boydak hisseleri için kayyum atanması talep ediliyor."

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FETÖ'cü Boydaklar nasıl Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yüzde 10'una sahip oldu? FETÖ'CÜ BOYDAKLAR NASIL TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI'NIN YÜZDE 10'UNA SAHİP OLDU?

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