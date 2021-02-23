Kademeli normalleşmede taktik belli oldu! Koronavirüse 'hava durumu' gibi takip

İLLERDE NEYE BAKILACAK?

Yapılan çalışmaya göre, bu kuralların değişmesi ve bir ilin başka kategoriye geçişi için belirlenen kriterler bulunuyor. 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabının yanı sıra, aşılama oranı, hastanelerin kapasitesi, yoğun bakımların kapasitesi gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak.