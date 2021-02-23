23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk doktorlar Karabağ gazileri için Azerbaycan'da

Türk doktorlar Karabağ gazileri için Azerbaycan'da

, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarırken gazi olanları tedavi etmek için 'a gitti. Türk doktorların 3 gün boyunca ağır yaralı 150'den fazla gaziyi tedavi edeceği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Türk doktorlar Karabağ gazileri için Azerbaycan'da

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan gazilerin tedavi sürecinde yer almaları için Azerbaycan tarafından davet edilen Türk doktorlar ülkeye geldi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den gelen doktor ekibinde ortopedist, beyin cerrahı, genel cerrah ve diğer alanlardaki uzman doktorların bulunduğu bildirildi.

Türk doktorların 3 gün boyunca ağır yaralı 150'den fazla gaziyi tedavi edeceği belirtilen açıklamada, gazilerden bazılarının tedavilerinin devamı için Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doktorlardan Prof. Dr. Sami Sökücü, gazileri muayene ettiklerini ve tedavilerinin nasıl devam edeceği konusunda Azerbaycanlı meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA