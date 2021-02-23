Vali Yerlikaya'dan restoranlar için ilk adım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kısıtlamalar çerçevesinde kafe ve restoranların yeniden açılması yönünde ilk adımı bugün attı. Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. " ifadelerini kullandı.