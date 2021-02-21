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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze... YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze...
Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme döneminin başlamasının ardından, üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu yeniden gündeme geldi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 21:56
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan azalma ve aşılama uygulamasının başlamasının ardından üniversiteler hakkında alınacak kararlar merak ediliyor. uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Uygulamalı derslerin sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze yapılabileceği, eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlanabileceği açıklandı...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şu açıklamayı yaptı: "Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;