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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 23.02.2021 12:14
Güncelleme:23.02.2021 12:24
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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