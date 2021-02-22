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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: İzmir'de 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başladık

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı : "Bugün 'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: İzmir'de 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti.

"Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz." dedi.

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