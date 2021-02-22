Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: İzmir'de 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başladık
Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz." dedi.
GÜNDEM AA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.
Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti.
"Bugün İzmir'in çehresini ve geleceğini değiştirecek yeni bir başlangıcın, yeni bir şehircilik ve ihya hikayesinin miladı olacaktır. Bugün, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçemizde 7 ayrı alanda ve rezerv alanımızda 1841 konutun inşasına TOKİ eliyle başlamış oluyoruz." dedi.