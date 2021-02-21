Son dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Abuja Havalimanı sözcüsü, uçağın Nijerya ordusuna ait olduğunu açıklarken başka bir detay paylaşmadı.

Kaza ile ilgili detayları sosyal medyada paylaşan Nijeryalı kaynaklar, uçağın son anda rotasını yerleşim yerinden çevirmeyi başardığını aktardı. Sosyal medyadaki iddialara göre kaptan pilot, manevra yaparak binaların ve yaşamın olduğu bölge yerine uçağın yönünü çalılıkların olduğu araziye çevirmeyi başardı.

NİJERYA BASINI DETAYLARI PAYLAŞTI

Henüz uluslararası ajanslar konuyla ilgili kapsamlı bir haber yapmazken Nijerya basını kazanın detaylarını paylaştı. Ülkenin popüler gazetelerinden Vanguard News, Nijerya ordusuna ait King Air 350 tipi uçağın Minna'ya giderken motor arızası yaşadığını duyurdu.

Acil iniş yapmak zorunda kalan uçak Abuja Havalimanı'na inmeye çalışırken düştü. Uçakta 6 yolcu ve iki pilot bulunduğu açıklandı. Yetkililer uçakta bulunan kişilerin yaşamını yitirmiş olabileceğinden endişe ediyor.