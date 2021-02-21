21 Şubat 2021, Pazar
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Mehmetçik Hakkari dağlarında görev başında

Hakkari'nin yüksek ve karlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlı tarafından yapılan paylaşımda "Asil milletimizin emrinde, görevimizin başındayız..." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Mehmetçik Hakkari dağlarında görev başında

resmi Twitter hesabından dondurucu soğuğa ve 1 metreye yakın kara rağmen görevinin başında olan 'in fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk askerinin milletin emrinde olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Asil milletimizin emrinde, görevimizin başındayız… Hakkari/Çukurca'da görevli Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadele faaliyetleri, metrelerce kara ve dondurucu soğuğa rağmen aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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