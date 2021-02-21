Mehmetçik Hakkari dağlarında görev başında
Türk askeri Hakkari'nin yüksek ve karlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlı tarafından yapılan paylaşımda "Asil milletimizin emrinde, görevimizin başındayız..." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından dondurucu soğuğa ve 1 metreye yakın kara rağmen görevinin başında olan Mehmetçik'in fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk askerinin milletin emrinde olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında "Asil milletimizin emrinde, görevimizin başındayız… Hakkari/Çukurca'da görevli Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadele faaliyetleri, metrelerce kara ve dondurucu soğuğa rağmen aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.