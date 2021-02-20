20 Şubat 2021, Cumartesi
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Son dakika: Bartın Valiliğinden "kademeli normalleşme kararı" açıklaması

Son dakika haberi... Valiliği, İl Pandemi Kurulunun, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılması yönündeki kararın tavsiye kararı olduğunu, nihai kararın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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Son dakika: Bartın Valiliğinden kademeli normalleşme kararı açıklaması

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısının Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler ve kademeli normalleşme sürecinin değerlendirdiği toplantıda alınan kararların tavsiye kararlar olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi illerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbir kararlarını almak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulları, bu meclislere, alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyede bulunan alt kurullardır. Başka bir ifadeyle Pandemi Kurullarının kararları icrai nitelikte değildir. Uygulamayı şekillendiren icrai kararlar İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınmaktadır. Pandemi Kurulu kararı, ilimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayılarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararıdır. Henüz icrai nitelikte değildir. İlimizdeki okulların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınacak icrai kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek çerçeveye göre kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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