Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç'ten satın alınan ve orijinal adı 'Polarcus Samur' olan gemiye, 'Barbaros Hayreddin Paşa' adı verildi. Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde kırmızı renge boyanan gemi, 84 metre uzunluğunda. Doğalgaz ve petrol aramaları için kullanılacak olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesi ile otomatik olarak yapabiliyor. Gemide bir de helikopter pisti bulunuyor.