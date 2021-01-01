FETÖ'nün kozmik imamı Yasin Ugan PKK'ya çalışmış!

FETÖ'nün 2013'te devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Ankara Çukurambar'da kurduğu bilgisayar sistemleriyle devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan kozmik imam Yasin Ugan, yargılandığı Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ugan ile ilgili soruşturma dosyalarına giren yeni bilgilere SABAH ulaştı. Pensilvanya'ya sık sık ziyaretlerde bulunan Ugan'ın örgüt elebaşının en güvendiği isimlerden olduğu, Ankara'da kurduğu ofiste devletin çok gizli bilgilerine ulaşarak örgüt liderine aktardığı belirlendi. Hakkında yapılan soruşturmada, sorumluluğunda olan örgüt üyelerine 2014 yılı seçimlerinde HDP'yi desteklemeleri yönünde talimat veren Ugan'ın devletin PKK ile mücadelesi hakkında detaylı bilgilere ulaşarak önemli bilgi ve belgeleri örgüt yöneticilere verdiği, sızdırılan bu bilgiler neticesinde ise Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda polis, asker ve korucunun şehit olduğu belirtildi.