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FETÖ'nün kozmik imamı Yasin Ugan PKK'ya çalışmış!

'nün 2013'te devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Çukurambar'da kurduğu bilgisayar sistemleriyle devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan kozmik imam , 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ugan’ın devlete ait PKK ile ilgili bilgileri sızdırdığı, bu nedenle ’da birçok asker ve polisin şehit olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2021 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
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FETÖ'nün kozmik imamı Yasin Ugan PKK'ya çalışmış!

'nün 2013'te devletin kozmik bilgilerine erişim sağlamak için Çukurambar'da kurduğu bilgisayar sistemleriyle devletin istihbari bilgilerine bağlanıldığı teknik ofisin kurucularından olan kozmik imam , yargılandığı Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ugan ile ilgili soruşturma dosyalarına giren yeni bilgilere SABAH ulaştı. 'ya sık sık ziyaretlerde bulunan Ugan'ın örgüt elebaşının en güvendiği isimlerden olduğu, Ankara'da kurduğu ofiste devletin çok gizli bilgilerine ulaşarak örgüt liderine aktardığı belirlendi. Hakkında yapılan soruşturmada, sorumluluğunda olan örgüt üyelerine 2014 yılı seçimlerinde 'yi desteklemeleri yönünde talimat veren Ugan'ın devletin PKK ile mücadelesi hakkında detaylı bilgilere ulaşarak önemli bilgi ve belgeleri örgüt yöneticilere verdiği, sızdırılan bu bilgiler neticesinde ise 'da görev yapan çok sayıda polis, asker ve korucunun şehit olduğu belirtildi.



sonrasında gaybubet evinde saklanan Ugan'ın kozmik imam görevinin yanı sıra örgütün "Finans sorumluluğu" görevini de yürüttüğü, 2017'de örgüte ait 915 bin doları mahrem yapılardan ihraç edilen personele dağıttığı öğrenildi. Kendisi firar olduğu dönemde aylık 2 bin 500 dolardan 40 bin dolar alan Ugan'ın örgütten aldığı paralardan KHK ile ihraç olan kardeşi M.U. ile eşi S.U.'ya da aylık düzenli para gönderdiği belirtildi.



İHANETİN BEDELİNİ ALDI
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ugan, ' üye olma' suçundan 18 yıl 1 ay, 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama' suçundan da 21 yıl 9 ay olmak üzere toplam 39 yıl 10 ay hapis cezası aldı.



Ugan, FETO'nün devletin kozmik bilgilerine erişim için 2013'te 'da bulunan Vişnelik isimli rezidansta teknik bir ofis kurduğunu, kendisinin de ofisin sorumlusu olduğunu itiraf etmişti.

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