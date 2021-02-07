ABD'de F-35 krizi! F-16'lar ile devam edilecek

F-35'TEKİ SORUNLAR F-16'YA YÖNELTTİ

Business Insider'da çıkan bir yazıya göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Lockheed Martin ile yeni bir F-16 bakım sözleşmesi imzalamasının nedenleri arasında, şirketten yeni F-16 jetlerinin sipariş edilecek olması gösterildi. F-16 savaş uçaklarıyla ilgili sipariş iddialarının arkasında ise F-35 jetlerinin teknik ve sevkiyat sorunlarının yer aldığı bildirildi.