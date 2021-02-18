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Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki: Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı, 'da bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kaydetti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Türkiye'den alçak saldırıya sert tepki: Masum öğrencilere gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40'tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına ve Hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığıdnan Nijerya halkına ve hükümetine başsağlığı mesajı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIDNAN NİJERYA HALKINA VE HÜKÜMETİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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