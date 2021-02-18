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Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız! İletişim Başkanı Altun'dan Ankara saldırısı mesajı

İletişim Başkanı , 5 yıl önce 'da gerçekleşen terör saldırısına ait görüntüleri paylaştı. Altun paylaşımında "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız! İletişim Başkanı Altun'dan Ankara saldırısı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 yıl önce Ankara Merasim Sokakta gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

29 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara Merasim Sokaktaki saldırıyla ilgili hazırlanan videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun, yaptığı açıklamada "Bugün, terör örgütü PKK tarafından Ankara Merasim Sokak'ta gerçekleştirilen, 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği alçak saldırının 5'inci yıl dönümü. Kadın, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeyen bu eli kanlı örgütün kökünü kazıyacağız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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